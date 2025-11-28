Haberler

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,31 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 11,69'a, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,07'ye yükselecek. Kesin rakamlar aralık ayı enflasyonuyla belli olacak.

  • Kasım ayı enflasyon beklentisi %1,31 olarak tahmin edildi.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu an garantilenmiş zam oranı %10,25, kasım enflasyonu beklentisi doğrulanırsa %11,69'a yükselecek.
  • Memur ve memur emeklileri için şu an garantilenmiş zam oranı %16,56, kasım enflasyonu beklentisi doğrulanırsa %18,07 olacak.

Memur ve emeklilerin 2025 zam oranı için geri sayım sürerken, AA Finans'ın kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı kasım verisi öncesi 32 ekonomistin katıldığı ankette önemli tahminler ortaya çıktı.

KASIM ENFLASYONU BEKLENTİSİ: %1,31

Ekonomistlerin kasım ayı için aylık enflasyon beklentisinin ortalaması %1,31 oldu.

Tahminler %1 ile %1,65 aralığında değişti.

Bu tahmine göre:

  • Ekimde %32,87 olan yıllık enflasyon,
  • Kasımda %31,65 seviyesine gerileyebilir.

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: %31,89

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini ise kasım itibarıyla %31,89 seviyesinde oluştu. Tahmin aralığı %31 – %32,51 arasında değişti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NASIL ŞEKİLLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri

2025'in ikinci yarısı için zam oranı, Temmuz–Aralık dönemi 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. İlk dört aylık enflasyon toplamına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şu an için %10,25 zammı garantiledi. Kasım enflasyonu beklentiler doğrultusunda %1,31 gelirse bu oran %11,69'a yükselecek.

Memur ve Memur Emeklileri

Memurlar:

  • Toplu sözleşmeden gelen %11 zam,
  • Buna ek olarak enflasyon farkı alacak.

İlk dört aylık veriye göre memur ve memur emeklileri %16,56 zammı garantiledi.

Kasım enflasyonu beklendiği gibi gelirse zam oranı %18,07 olacak.

Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

GÖZLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA ÇEVRİLDİ

4 aylık zam farklarının ardından gözler kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Kasım ayı enflasyonu önümüzdeki hafta çarşamba günü açıklanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçmiş dönemlerde yapılan yasal düzenlemelerle en düşük emekli maaşı enflasyon oranına göre artırılmıştı. Halihazırda yaklaşık 4 milyon 10 bin emekli, taban aylık olan 16.881 TL maaş alıyor.

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Kök maaşı düşük olan emekliler, enflasyon oranında yapılacak zam sonrasında da yine mevcut taban maaşı almaya devam edecek. Bu nedenle hükümetin, en düşük emekli maaşına yönelik yeni bir iyileştirme adımı atabileceği değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

VERGİLERE, HARÇLARA, CEZALARA VELHASIL A'DAN Z' YE HER ŞEYE %26 ZAM EMEKLİYE NEDEN %10/11 ORANINDA ZAM ???

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Papa'nın İstanbul'daki ayinde duygusal anları

Papa'nın kendini zor tuttuğu an! Ağlamamak için yutkunup durdu
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.