Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Memur ve emeklilerin 2025 zam oranı için geri sayım sürerken, AA Finans'ın kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı kasım verisi öncesi 32 ekonomistin katıldığı ankette önemli tahminler ortaya çıktı.

KASIM ENFLASYONU BEKLENTİSİ: %1,31

Ekonomistlerin kasım ayı için aylık enflasyon beklentisinin ortalaması %1,31 oldu.

Tahminler %1 ile %1,65 aralığında değişti.

Bu tahmine göre:

Ekimde %32,87 olan yıllık enflasyon,

Kasımda %31,65 seviyesine gerileyebilir.

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: %31,89

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini ise kasım itibarıyla %31,89 seviyesinde oluştu. Tahmin aralığı %31 – %32,51 arasında değişti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NASIL ŞEKİLLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri

2025'in ikinci yarısı için zam oranı, Temmuz–Aralık dönemi 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. İlk dört aylık enflasyon toplamına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şu an için %10,25 zammı garantiledi. Kasım enflasyonu beklentiler doğrultusunda %1,31 gelirse bu oran %11,69'a yükselecek.

Memur ve Memur Emeklileri

Memurlar:

Toplu sözleşmeden gelen %11 zam,

Buna ek olarak enflasyon farkı alacak.

İlk dört aylık veriye göre memur ve memur emeklileri %16,56 zammı garantiledi.

Kasım enflasyonu beklendiği gibi gelirse zam oranı %18,07 olacak.

Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

GÖZLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA ÇEVRİLDİ

4 aylık zam farklarının ardından gözler kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Kasım ayı enflasyonu önümüzdeki hafta çarşamba günü açıklanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçmiş dönemlerde yapılan yasal düzenlemelerle en düşük emekli maaşı enflasyon oranına göre artırılmıştı. Halihazırda yaklaşık 4 milyon 10 bin emekli, taban aylık olan 16.881 TL maaş alıyor.

Kök maaşı düşük olan emekliler, enflasyon oranında yapılacak zam sonrasında da yine mevcut taban maaşı almaya devam edecek. Bu nedenle hükümetin, en düşük emekli maaşına yönelik yeni bir iyileştirme adımı atabileceği değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLUR?