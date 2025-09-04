Haberler

Her ay evine giren parayı paylaşan memurun hesabı tartışma yarattı

Her ay evine giren parayı paylaşan memurun hesabı tartışma yarattı
Memurlara yönelik bir sayfada paylaşılan "aylık 110 bin TL gelir, 15 bin TL kira, 25 bin TL araç kredisi ve 25 bin TL altın birikimi" içerikli bütçe mesajı, kira tutarının gerçekçiliği ve aynı anda birikim–kredi ödeme tercihi nedeniyle tartışma yarattı.

Memurlara yönelik bir sosyal medya sayfasına gönderilen mesajda, üç yıllık evli olduklarını ve her ikisinin de 8–5 çalışan memur olduklarını söyleyen kişi, aylık hane gelirinin 110 bin TL olduğunu belirtti.

İşte mesajı gönderen kişinin evlerine giren para üzerinden yaptığı hesap;

  • Kira: 15 bin TL
  • Yeni alınan araç için kredi taksidi: 25 bin TL
  • Giderler sonrası kalan: 70 bin TL
  • Aydan aya altına ayrılan birikim: 25 bin TL
  • Gıda/ev alışverişi vb.: 45 bin TL (kalan miktar)

Mesaj "gizli olsun lütfen" notuyla paylaşıldı.

Gönderinin ardından kullanıcılar arasında hararetli bir tartışma başladı.

Öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle;

  • 15 K kira neredeymiş?
  • Madem birikim yapabiliyorsunuz niye kredi faizi ödüyorsunuz?
  • 15 K kira neresi kardeşim, Suriye mi?
  • İstanbul'a gelseler sadece geçinebilirler.
  • Hâlen ağlıyor memurlar maaş az diye.
  • İki kişi çalışıp bir kişi maaşı alıyorlar aslında.

Yorumlarda özellikle 15 bin TL'lik kira tutarının gerçekçiliği ve aynı anda hem birikim yapıp hem de kredi faizi ödenmesi eleştirilerin odağı oldu. Bazı kullanıcılar, farklı şehirlerdeki kira seviyelerine atıf yaparken; kimileri de memur maaşlarının alım gücü üzerinden genelleme yaptı.

Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Aç memurların gözü doymuyorki daha daha demekden

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme210
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratklctr:

Asgari ücretliler nasıl geçiniyor bilim insanları, ekonomistler ve siyasetçiler mutlaka bunu araştırmalılar

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ülkemi bu duruma getiren ekonomi ekibinin Allaha have etmek en güzeli. Üstünde zekalı insanlar ülke nasıl bastırılır bize bunu öğretmek içşn gelmişler. Emekli 18 bin, asgari ücretli 22. Sendikalı memur işçi minicik bşr pay da onlara. Memur 65 bin. Kira artışı % 45. İyi eğleni yormusunuz ekip? Bizim eğlenme zamanımızda bşr balçlmılsınız bşr şey kalmamış. O zaman emekli 50 de olsa zor iş. Yüz kere yazdım ama sayın Reis'e ulaşmadığı zaten belli. Eh akıllı bşr muhalefet de olmayınca. Meydan boş.

yanıt6
yanıt4
Haber YorumlarıAbdullah ışık:

25 krediyle 36 ay 400 bin çekersin o fiyata da araba bulamazsın geri ödemen de 800bin bu arada

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Bir kısmına kredi çekmiştir, İlla bir açık aramaya çalışma

yanıt7
yanıt3
Haber YorumlarıIsmail Diker:

araç kredisi 4 yıllık çekiliyor iken çekmişlerdir, şu an 1.2m ye satılan alt segment bir araç almışlardır, belirli bir miktarı peşin ödeyip gerisi için kredi çekmişlerdir vb... bunlardan en az 2 tanesi vardır ama

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Üç yıllık evli çoluk yok çocuk yok yarın bir tane yapalım dersiniz hanım işi bırakır hanyayı Konya'yı görürsünüz bu günlerin kıymetini bilin biriktirebildiğiniz kadar biriktirin. Hadi asgari ücretlide yapın bu hesabı 22 22=44 :))) Emeklide yapın yuvarlak hesap 30 0=30 :)))

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Çocuğa bakıcı tutsan zaten asgari ücret verecek

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıqm2zgydsp8:

30 yıllık üniversite mezunu emekli memurum 29600 tl maaş alıyorum gelde geçın bakalım birde 3600 ek göstergede sendikalar yüzünden verilmeyınca tamamen bittirdiler emekli memurları

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Kartal :

yasinda daha 50 olmamistir. hem calisip hem emekli al

yanıt9
yanıt13
