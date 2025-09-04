Her ay evine giren parayı paylaşan memurun hesabı tartışma yarattı

Memurlara yönelik bir sosyal medya sayfasına gönderilen mesajda, üç yıllık evli olduklarını ve her ikisinin de 8–5 çalışan memur olduklarını söyleyen kişi, aylık hane gelirinin 110 bin TL olduğunu belirtti.

İşte mesajı gönderen kişinin evlerine giren para üzerinden yaptığı hesap;

Kira: 15 bin TL

Yeni alınan araç için kredi taksidi: 25 bin TL

Giderler sonrası kalan: 70 bin TL

Aydan aya altına ayrılan birikim: 25 bin TL

Gıda/ev alışverişi vb.: 45 bin TL (kalan miktar)

Mesaj "gizli olsun lütfen" notuyla paylaşıldı.

Gönderinin ardından kullanıcılar arasında hararetli bir tartışma başladı.

Öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle;

15 K kira neredeymiş?

Madem birikim yapabiliyorsunuz niye kredi faizi ödüyorsunuz?

15 K kira neresi kardeşim, Suriye mi?

İstanbul'a gelseler sadece geçinebilirler.

Hâlen ağlıyor memurlar maaş az diye.

İki kişi çalışıp bir kişi maaşı alıyorlar aslında.

Yorumlarda özellikle 15 bin TL'lik kira tutarının gerçekçiliği ve aynı anda hem birikim yapıp hem de kredi faizi ödenmesi eleştirilerin odağı oldu. Bazı kullanıcılar, farklı şehirlerdeki kira seviyelerine atıf yaparken; kimileri de memur maaşlarının alım gücü üzerinden genelleme yaptı.