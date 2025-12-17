Hepsiburada'da yılbaşı pazarı başladı

Hepsiburada, online yılbaşı pazarını açtığını duyurdu. Online pazarda, dekorasyon ürünlerinden özel kutlamalara uygun sofra takımlarına, yılbaşı ağacı süslerinden mumlara kadar birçok seçenek yer alıyor. Ayrıca; teknoloji, moda, aksesuar, küçük ev aletleri, kitap ve oyuncak gibi kategorilerde yer alan hediye alternatifleri de tüketicilere sunuluyor.

Kadın girişimcilerin ürünleri de online pazarda yer alacak

Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programına dahil kadın girişimcilerin ürünleri de onlnie pazarda tüketicilere sunulacak.

Ayrıca bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Girişimci Kadınlar Yılbaşı Pazarı", 17-20 Aralık tarihleri arasında Trump AVM'de gerçekleşiyor. Herkesin ziyaret edebileceği bu yılbaşı pazarı, yeni yıl öncesine özel seçkisiyle girişimci kadın markalarının ürünlerini bir araya getiriyor. - İSTANBUL