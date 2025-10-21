Haberler

Hepsiburada, 'İş Ortağım' buluşmasında Efsane Kasım'ı kutladı

Hepsiburada, 'İş Ortağım' platformu kapsamında düzenlediği buluşmada Efsane Kasım'ın 10. yılını kutladı ve Türkiye genelindeki iş ortaklarıyla bir araya gelerek stratejilerini paylaştı.

Hepsiburada, 'İş Ortağım' platformu kapsamında düzenlediği buluşmada binlerce iş ortağıyla Efsane Kasım öncesi bir araya geldi.

İş Ortağım platformunun ve Efsane Kasım'ın 10'uncu yılını kutlayan Hepsiburada, Türkiye'nin dört bir yanındaki üretici, KOBİ ve girişimcilerle bir araya gelerek e-ticaretin en yoğun dönemine yaklaşırken iş ortaklarının satışlarını artıracak, rekabet güçlerini ve dijital yetkinliklerini geliştirecek stratejilerini aktardı.

Açılış konuşmasında Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, e-ticaret platformunun 25 yıllık yolculuğuna ve Türkiye'ye e-ticareti kazandıran öncü vizyonuna değinerek, Efsane Kasım'ı Türkiye'ye getiren şirket olarak Türkiye'de e-ticaret kültürüne büyük bir etki yaptıklarını ifade etti. Gökçetekin, şirket olarak ülke genelinde on binlerce işletmenin büyümesine, istihdam üretmesine ve dijitalleşmesine katkı sağlayan güçlü bir ekosistem oluşturduklarını belirtti.

Etkinlikte farklı kategorilerde e-ticaret üzerinde satış yapan KOBİ'ler ve girişimciler; operasyonel, dijital ve ticari stratejileri doğrudan Hepsiburada kategori liderlerinden dinleme, birebir iletişim kurma ve sektördeki yeni fırsatları, trendleri ve büyüme alanlarını yakından değerlendirme imkanı buldu.

"Efsane Kasım'ın 10'uncu yılında birlikte büyümenin sorumluluğunu taşıyoruz "

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, Hepsiburada pazaryerinin ve Efsane Kasım'ın 10'uncu yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bu yıl hem pazaryerimizin hem de Efsane Kasım'ın 10'uncu yılını kutluyoruz. On yıl önce attığımız bu adım, bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin, KOBİ'lerin ve girişimcilerin büyümesine yön veren güçlü bir ivmeye dönüştü.

Efsane Kasım bizim için bir kampanya dönemi olmaktan öte, birlikte büyüdüğümüz iş ortaklarımıza karşı duyduğumuz sorumluluğun bir yansıması. Bu sorumluluk bilinciyle, ortak başarımızı her yıl bir adım ileriye taşımak, iş ortaklarımızın gücünü müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi olarak yansıtmak için tüm ekosistemimizle birlikte çalışıyoruz.

Tüm yıl boyunca bu hedef doğrultusunda hazırlandık. Pazarlama gücümüzü, teknolojimizi ve lojistik altyapımızı paylaşarak birlikte büyüyoruz. Bu yıl da aynı kararlılıkla; müşteriyi odağına alan, güveni merkeze koyan ve e-ticaretin geleceğini şekillendiren bir planla yola çıktık. Efsane Kasım'da bir kez daha birlikte rekorlar kıracağımıza inanıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
