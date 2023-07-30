Türkiye'nin filo kiralama şirketi Hedef Filo, online ilan platformu Letgo Türkiye ve dijital araç perakendeciliği şirketi olan otoplus'u satın alma işlemi için adım atıyor. Detaylar haberimizde!

Türkiye'nin filo kiralama şirketi olarak sektörde yer alan Hedef Filo, yeni bir konuyla gündemde. Ortaya çıkan iddialara göre Hedef Filo, online ilan platformu Letgo Türkiye ve dijital araç perakendeciliği şirketi olan otoplus'ı satın alma işlemi işin adım atıyor. İşte detaylar!

Hedef Filo, Otoplus ve Letgo'yu satın alıyor!

Online ilan platformu Letgo tarafından 2020 yılında kurulan 2. el araç platformu otoplus ile ilgili uzun zamandır iddialar yer alıyordu. Bu iddia ise Otoplus'ın satılacağı yönündeydi. Bugün Borsatek tarafından yapılan habere göre Hedef Filo, Letgo ve otoplus'ı satın alıyor.

Habere göre sözlü anlaşma gerçekleşti. Ayrıca onay için Rekabet Kurumu'na başvuru geçtiğimiz hafta yapıldı. Şimdi ise Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor. Ayrıca Hedef Filo'nun sadece otoplus'ı değil Letgo'nun da tamamını satın aldığı iddiası yer aldı.

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Bu durumda ise otoplus'ın neden satıldığı yönünde sorular gelmeye başladı. Habere göre Hedef Filo, yeni nesil işletmelerle otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmek için genişleme stratejisi uygulamak istiyor. Söz konusu olayla ilgili olarak ise Letgo ve Hedef Filo tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

İlan platformu Letgo, ikinci el araç satış platformu otoplus'ı 2011 yılında kurdu. 2022 Temmuz'da ise oto ekspertiz hizmetleri sağlayıcısı olan Pilot Garage'ı yüzde 25 hissesini satın aldı. Ayrıca Hedef Filo ise son olarak 2023 Nisan'da araç açık artırma platformu olan Oto.net'in çoğunluk hissesini 152,98 milyon TL üzerinden satın aldı.

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