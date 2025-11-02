HDI Sigorta, İstanbul Maratonu'nda Lösemili Çocuklar İçin Koştu

HDI Sigorta, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'na lösemili çocukların eğitimi için bağış toplama amacıyla katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda, "Koşar Adım LÖSEV" programı kapsamında lösemili çocukların eğitimi için koştu.

"Kurumsal Koşu" kategorisinde yer alan HDI Sigorta koşu ekibi, 100 kişilik çalışan ve üst yönetim kadrosuyla maratonda yer aldı.

Katılım, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliğiyle yürütülen bağış kampanyasına katkı sunmayı ve lösemili çocukların eğitimine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Organizasyondan elde edilen bağışlar, LÖSEV aracılığıyla lösemili çocukların eğitimine katkı sağlamak üzere kullanılacak.