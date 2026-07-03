Haberler

Fiyat artışları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), haziranda yıllık bazda yüzde 28,09, aylık bazda ise yüzde 1,80 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığında yıllık artış yüzde 53,50 ile en yüksek seviyede gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), haziranda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,50, imalatta yüzde 29,65, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,12 ve su temininde yüzde 29,26 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,80, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,26 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,50, imalatta yüzde 29,65, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,12 ve su temininde yüzde 29,26 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 27,89, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,42, enerjide yüzde 24,93 ve sermaye mallarında yüzde 23,01 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8,30, imalatta yüzde 1,01, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,10 ve su temininde yüzde 1,97 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,88, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,24, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,41, enerjide yüzde 3,04 ve sermaye mallarında yüzde 1,66 yükseliş oldu.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı8,3053,50
İmalat1,0129,65
Elektrik, gaz, buhar7,104,12
Su temini1,9729,26
(Sürecek)

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti

Aracının içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan '3500 dolar' uyarısı

Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan kritik uyarı gecikmedi
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası

TikTok'ta öpüşen çifte şoke eden ceza
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti

Akademisyenle fotoğraf çektirmeyi reddedince ortalık fena karıştı
Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba