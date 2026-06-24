Güven endeksleri Haziran ayında arttı

Haziran ayında güven endeksi; hizmet sektöründe yüzde 1,4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 83,0 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı