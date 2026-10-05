Hazine yarın dolar cinsi tahvili doğrudan satacak, iki ihale yapacak

Hazine yarın dolar cinsi tahvili doğrudan satacak, iki ihale yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek. Bakanlık, 1 yıl vadeli dolar cinsi devlet tahvilini doğrudan satacak; 4 yıl vadeli TLREF endeksli ve 8 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri yeniden ihraç edecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Ayrıca 8 yıl (2912 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.
Kaynak: AA