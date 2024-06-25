Üye Girişi
Haberler

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasarruf tedbirleri döneminde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in lüks makam aracından ödün vermemesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada Şimşek'in "güvenlik gerekçesiyle" zırhlı araca bindiği ifade edildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, bir gazetenin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıklarına dair iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE O ARACA BİNİYOR

Haberdeki başlığın bilgi ya da haber değil, "ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmaca" olduğu bildirilen açıklamada, "Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesiyle' zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

"ÇİFTE MAAŞ DENİLEN DURUM..."

Bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıkları iddiasına da yanıt verilen açıklamada, 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetkiyle ek sorumluluk alarak kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapan Bakanlığın sadece üst düzey liyakatli bürokratlarının bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirdiği vurgulandı.

"İTİBAR ETMEYİN" ÇAĞRISI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gazetenin 'çifte maaş' dediği durum çifte sorumluluk, çifte görev kaynaklıdır. Bu önemli görev ve sorumluluğun karşılığında tek bir yerden aldıkları ücretlere ise yakında kanunla tavan getirileceği hususu daha önce tarafımızdan kamuoyuna duyuruldu. Vatandaşımızın kafasını karıştırmak amacıyla sürekli devam eden bu tarz ciddiyet dışı, günlük sansasyon maksatlı başlıklara itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

İşte bakanlık tarafından yapılan o açıklama;

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

 Zirve bitti ortalık yine karıştı! Mehmet Şimşek'ten CHP'nin 'Bir değişim iradesi görmedik' çıkışına yanıt

Zirve bitti ortalık yine karıştı! Mehmet Şimşek'ten CHP'nin "Bir değişim iradesi görmedik" çıkışına yanıt

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500

Yorumlar (17)

Murat Celik:

at arabası ile mi gezsin

20
85
yanıtYanıtla
Kent Blue:

Makarnaya ara sıra yoğurt ve kıyma katarsan kafanı çalıştırır

yanıt24
yanıt10
mehmet ozan:

Nie şimşek beyin yerini alacak çok parlak insanlarımız var

31
18
yanıtYanıtla
VEFA:

Ele verir talkını, kendi yutar salkımı!... TOGG neyine yetmiyor!...

yanıt2
yanıt0
erkan gyurt:

Zırhlı TOGG yok mu hacı abi? Ne oldu yerli aracımıza?

40
8
yanıtYanıtla
gokhan cetinfag:

Kos koca bakan Şimşek Tofaş Lami gezecek tabikide makam aracıyla gezecek Türkiye yi temsil ediyor

8
34
yanıtYanıtla
Düsünür:

Guvenlik derken halkina karsi mi guvenligini sagliyorsun ? Avrupada bazi baskanlar bakanlar bisikletle sehir ici turu yapiyor evet evet karbon ayak izi vergilendirmesi gerekiyor dediniz ya. Araclar yerine bisikleti oneriyorsunuz. Buyrun ilk sizden baslayalim

24
5
yanıtYanıtla
Necati Çubukcu:

Ağaların İtibarından tasarruf olmaz..millete gelince kemer sıkın kendilerine gelince ye babam ye

16
4
yanıtYanıtla
Cumalylmz yilmaz:

ne diyelim ya ne diyelim söylesen boş soylemesen boş

18
2
yanıtYanıtla
harun yakar:

Kimi kimden koruyorsunuz Allah aşkına ?

9
3
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title