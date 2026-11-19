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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,25 milyar avro tutarında 2034 vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) tahvili (yeşil tahvil) ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 2034 vadeli ESG tahvili ihracı için Bank of America, BBVA, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verildi.

Söz konusu ihraç sonuçlanırken, ihraç tutarı 1,25 milyar avro oldu.

Bu tutar, 25 Kasım'da Bakanlığın hesaplarına girecek.

İhraç sonucunda, 25 Kasım 2034 vadeli yeşil tahvilin kupon oranı yüzde 5,850, getiri oranı yüzde 6,125 olarak belirlendi.

İhraca yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının üç katına yakın talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 43'ü Birleşik Krallık, yüzde 26'sı ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 12'si Türkiye ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında yapılan bu işlem, bugüne kadarki üçüncü, bu yılki ikinci yeşil tahvil ihracı olarak kayıtlara geçti.

Bu tahvil ihracıyla 2026'da uluslararası sermaye piyasalarından toplam 13,6 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

Kaynak: AA