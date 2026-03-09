Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosu ile bir devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 10 ay (301 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atacak.