Hazine haftaya 4 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iç borçlanma için 4 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek. 16-17 Mart tarihlerinde çeşitli vadelerde devlet tahvilleri ve altın tahvilleri ihraç edilecek.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 ihale ve 2 doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Mart Pazartesi günü 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 8 yıl (2758 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

17 Mart Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.

Aynı gün 4 yıl (1393 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Söz konusu günde 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satılacak.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
