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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Dünya Bankası ile 1,2 Milyar Dolar Finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Dünya Bankası ile 1,2 Milyar Dolar Finansman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan onaylanan 1,2 milyar dolar kaynağın ulaştırma, sağlık altyapısı ve tarım sektörünün dayanıklılığı için kullanılacağını açıkladı. Bu yıl sağlanan uygun koşullu finansman 7,7 milyar dolara ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası tarafından bu ay onaylanan 1,2 milyar dolar kaynağı ulaştırma ve sağlık altyapımızı güçlendirmek ve tarım sektörümüzün dayanıklılığını artırmak için kullanacağız. Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman 5 milyar dolara ulaşarak, bir yıl içinde temin ettiğimiz en yüksek miktar oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uluslararası kuruluşlarla artan işbirliği sayesinde sağlanan uygun koşullu finansmanın arttığını belirterek, "Uluslararası kuruluşlarla artan işbirliğimiz sayesinde bu yıl sağladığımız uygun koşullu finansman 7,7 milyar dolara ulaştı. Dünya Bankası tarafından bu ay onaylanan 1,2 milyar dolar kaynağı ulaştırma ve sağlık altyapımızı güçlendirmek ve tarım sektörümüzün dayanıklılığını artırmak için kullanacağız. Böylece Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman 5 milyar dolara ulaşarak, bir yıl içinde temin ettiğimiz en yüksek miktar oldu. Türkiye uluslararası kuruluşlardan kalkınma odaklı projelerde kullanılmak üzere en çok finansman sağlayan ülkeler arasındadır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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