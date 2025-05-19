Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Altın Tahvili ve Kira Sertifikası Satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Altın Tahvili ve Kira Sertifikası Satışı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. 364 gün vadeli altın tahvilinin yıllık kupon oranı yüzde 1,2 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 364 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,6 kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak. İhalede yıllık kupon oranı ise yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Aynı gün 364 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,6 kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Kira sertifikasında da yıllık kira oranının yüzde 1,2 olduğu duyuruldu.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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