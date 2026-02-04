Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığından 2 milyar avroluk tahvil ihracı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihraç etti. Toplam ihraç tutarı 2 milyar avro olarak belirlendi ve bu tutarın 10 Şubat'ta Bakanlığın hesaplarına girmesi bekleniyor. İhraç, son 15 yılın en düşük getiri farkı ile gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının avro cinsinden 8 yıl vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar avro oldu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'e 3 Şubat'ta yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve tutarı 2 milyar avro olarak belirlendi. Bu meblağ, 10 Şubat'ta Bakanlığın hesaplarına girecek.

Son 15 yılın en düşük "spread"i

İhraç sonucunda, 10 Mart 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,15, getiri oranı yüzde 5,2 oldu. İhraç için yaklaşık 6,5 milyar avro tutarında talep toplandı.

İlgili getiri seviyesi, dolar getiri eğrisinin ima ettiği rayiç değerin altında ve yaklaşık "MS+242" baz puan seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye, son 15 yıl içinde gerçekleştirilen avro cinsi ihraçlar arasındaki en düşük getiri farkı (spread) olarak kaydedildi.

Bu ihraçla, avro cinsi getiri eğrisi, mevcut en uzun vadesi olan Ağustos 2031'in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl uzatıldı.

Tahvile yaklaşık 180 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 56'sı Birleşik Krallık, yüzde 24'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u ABD, yüzde 6'sı Orta Doğu, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi. Böylece, nihai tahsisatta yatırımcı dağılımı ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılardan oluştu.

Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2026'da uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,9 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Epstein hala yaşıyor mu? Resmi kayıtlar 'intihar' diyor ama soru hala gündemde

Olayın vahametini fark eden herkes aynı yorumu yapıyor
3 çocuğunun annesini katletti, polis gelene kadar başında ağladı

3 çocuğunun annesini kanlar içinde bırakan caninin yaptığına bakın