Hazine haftaya 2 ihale gerçekleştirecek

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Mart Salı günü 10 ay vadeli hazine bonosunun ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir hazine bonosu ile bir devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Mart Salı günü 10 ay (301 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
