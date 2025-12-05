Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ve bir hazine bonosunun yeniden ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Aralık Pazartesi günü 6 ay (189 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 9 Aralık Salı günü de iki ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli ve 5 yıl (1757 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracına imza atacak.