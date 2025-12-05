Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ve bir hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek. Hazine bonosu 6 ay vadeli, devlet tahvilleri ise 2 ve 5 yıl vadeli olacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Aralık Pazartesi günü 6 ay (189 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 9 Aralık Salı günü de iki ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli ve 5 yıl (1757 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracına imza atacak.
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi