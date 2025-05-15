Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Rezerv Artışı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Rezerv Artışı Açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı para cinsi mevduat talebi azalırken Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin haftalık 5,8 milyar dolar arttığını açıkladı. Bakan, finansal piyasalardaki iyileşmeyi ve ekonomik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı. Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalardaki değişim ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor. Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı. Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı. Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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