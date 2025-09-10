Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İzmir İş Dünyası Toplantısı'na Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 2025 İzmir programı çerçevesinde iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıya İzmir'in önemli isimleri de katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 2025 İzmir" programı kapsamında İzmir İş Dünyası Toplantısı'na katıldı.

Şimşek, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirilen programda kentteki iş adamlarıyla bir araya geldi.

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar ve Mehmet Ali Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Ekonomi
24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak

24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı

Etek altı sapığı böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.