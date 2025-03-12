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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'den Cari Açık Açıklaması: Sürdürülebilir Denge Beklentisi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'den Cari Açık Açıklaması: Sürdürülebilir Denge Beklentisi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayında yıllık cari açığın 11,5 milyar dolar olduğunu ve yıl tahmininin 28,6 milyar dolar olduğunu açıkladı. Sürdürülebilir cari dengenin sağlanacağına yönelik umut verici mesajlar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açık ocakta 11,5 milyar dolar oldu. Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2'nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı cari açık verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Cari açığın sürdürülebilir seviyede kalmasını beklediklerini belirten Şimşek, "Yıllık cari açık ocakta 11,5 milyar dolar oldu. Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2'nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz. Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı, cari açıktaki düşüşün de katkısıyla son iki yılda 5,4 puan iyileşerek yüzde 18,6 ile uzun dönem ortalamasının altına geriledi. Böylece dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik. Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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