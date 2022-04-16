Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD yolcusu! 3 kritik toplantıya katılacak
AA - Göksel Yıldırım - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'ye gidecek. 19-22 Nisan'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak olan Bakan Nebati ve heyeti, aynı zamanda uluslararası kuruluşların bahar toplantılarına da iştirak edecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların bahar toplantılarına iştirak edecek.