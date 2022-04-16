Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD yolcusu! 3 kritik toplantıya katılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların bahar toplantılarına iştirak edecek.

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