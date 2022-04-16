Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD yolcusu! 3 kritik toplantıya katılacak - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD yolcusu! 3 kritik toplantıya katılacak

AA - Göksel Yıldırım - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD yolcusu! 3 kritik toplantıya katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'ye gidecek. 19-22 Nisan'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak olan Bakan Nebati ve heyeti, aynı zamanda uluslararası kuruluşların bahar toplantılarına da iştirak edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların bahar toplantılarına iştirak edecek.

TÜRK EKONOMİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER VERİLECEK

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD yolcusu! 3 kritik toplantıya katılacak

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AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi

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