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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Kamu borcunun GSYH’ye oranı 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken, milli gelire oranının yüzde 31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz."

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Bakan Şimşek, kamu borcunun GSYH'ye oranının 2026 ilk çeyrekte yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyede olduğunu, brüt dış borç stokunun 539 milyar dolar ve milli gelire oranının yüzde 31,8 ile yatay seyredeceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Kamu borcunun GSYH'ye oranı 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken, milli gelire oranının yüzde 31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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