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Bakan Şimşek vergi taslağı çalışmasını görücüye çıkarıyor! İş dünyasının görüşleri alınacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi taslağının detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak. Pazartesi günü basına kapalı gerçekleşecek toplantıda iş dünyasının görüşlerinin alınmasının ardından taslak, hükümetin ilgili organlarına iletilecek. Toplantıya TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle 1 Temmuz Pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasını paylaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide adalet ve etkinliğin sağlanması, kayıt dışılığın azaltılması ve çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınması gibi amaçlarla hazırlanan taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni vergi taslağında vatandaşı doğrudan ilgilendiren hükümler bulunmuyor, pakette daha çok üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu nedenle taslağın detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak olan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerini alacak.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞECEK

Pakette yer alan çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektör temsilcilerine anlatılacak. Şimşek'in iş dünyası temsilcileriyle buluşması pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığında basına kapalı gerçekleşecek.

İŞ DÜNYASININ GÖRÜŞLERİ HÜKÜMETE İLETİLECEK

Toplantıya TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak. Bakanlık tarafından hazırlanan taslak vergi çalışması, iş dünyasının görüşlerinin alınmasının ardından hükümetin ve partinin ilgili organlarına iletilecek.

Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütülen düzenleme çalışmalarının, Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler doğrultusunda gelecek dönemde devam etmesi öngörülüyor. Bu paketlerle vergi sistemindeki etkinliğin artırılması da amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (6)

Burak grc:

Küçük esnaf için görüş alma , para babaları için görüş al ,adaletini sevdigimin memleketi , para olan fakirin sırtından inmiyor.

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AGAH ARI:

VERGİ AFFI YAPIP MİLYON DOLAR VERGİ KAYBI YAPIN SONRA İŞ VERENLE GÖRÜŞÜP DAHA FAZLA NASIL VERGİ ALIRIZ DİYE SORUN. HEP ALTTA KALANIN CANI ÇIKSIN

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MASUMANE3438:

iktidar başarılı oldu günah keçisi şimşek oldu istedikleri buydu ülkeyi bu hale şimşek getirdi deseler inanacak milyonlar var bu anlayışla ve bu halkla bu ülke bir milim yol alamaz cehaleti yenmemiz lazım ilk önce

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İsa Taş:

Demek tura çıkıyor zenginlere siz merak ve endişe etmeyin demeye gidiyordur her zaman olduğu gibi sizden verginin hepsini almayacağız gerekirse af getireceğiz biz esas vergiyi her zaman olduğu gibi halktan vatandaştan fakirden çiftçiden küçük esnaftan kasayı dolduruz diyecektir

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murat dural:

Görüş değil İzin alacak!

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AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:

Sayın bakan vatandaşa neden sormuyorsunuz. Patronlar ceplerinden fazla para çıkmasını isterlermi. Onkar işçiyi nasıl fazla çalışltırırız nasıl az maaş veririzin derdinde. Hani bir laf var "ateş düştüğü yeri yakar" "tok açın halinden anlamaz" diye. Vatandaşa neden sormuyosunuz.

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