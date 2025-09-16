Hazine, İki Tahvil İhalesiyle 26 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 26 milyar 747,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,06 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz yüzde 6,11, reel bileşik faiz yüzde 6,21 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 602 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 350 milyon lira, net satış 1 milyar 350,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 13 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 596,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,03 ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atıldı.

İhalede basit faiz yüzde 29,86, bileşik faiz yüzde 32,09 oldu.

Nominal teklifin 30 milyar 517,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 358 milyon lira, net satış 6 milyar 397,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 669,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 26 milyar 747,6 milyon lira borçlandı.