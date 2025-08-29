Hazine, Eylül-Kasım Döneminde 614 Milyar Liralık Borç Servisine Rağmen 823 Milyar Lira Borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 614,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 823,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 614,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 823,2 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)