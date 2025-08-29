Hazine, Eylül-Kasım Döneminde 614 Milyar Liralık Borç Servisine Rağmen 823 Milyar Lira Borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde iç borç servisine karşılık yüksek bir borçlanma stratejisi belirledi. Bu dönemde 614,1 milyar liralık iç borç servisi olacakken, 823,2 milyar liralık iç borçlanma planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 614,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 823,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 614,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 823,2 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
