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Hazine ekim-aralıkta 676,6 milyar liralık servise karşılık 630,7 milyar lira borçlanacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 676,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 676,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 676,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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