Hazine, Dolar Cinsinden 10 Yıl Vadeli Tahvil İhracı için 4 Finans Kuruluşunu Yetkilendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, yetkilendirmeye ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verildi.