Haberler

Hazine, Dolar Cinsinden 10 Yıl Vadeli Tahvil İhracı için 4 Finans Kuruluşunu Yetkilendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan'ı yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, yetkilendirmeye ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam İstanbul'da

Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.