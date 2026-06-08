Hazine dolar cinsinden tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 10 Haziran 2026 valörlü, 9 Haziran 2027 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 1 milyar 386 milyon 842 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak, 1 milyar 180 milyon 637 bin dolar cinsi devlet tahvili ve 206 milyon 205 bin dolar tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.