Haberler

Hazine Alacakları 254 Milyar Lira

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 254 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 254 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 254 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 218,1 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 7,7 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: AA
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
İran'da kadın sanatçıya 'Fesat ve fuhşu yaymak' suçlamasıyla hapis cezası

Sahnede şiir okudu, 4 yıl hapis cezası aldı

Mamak Belediyesi'nin 5 işinde aynı şirket çıkmıştı: EMKAR'ın adı Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde

Belediyenin 5 işinde aynı şirket! EMKAR'ın adı da iddianamede
Antalya'da kahreden olay! Yaşlı anne ile kızı aynı evde ölü bulundu

Biri 80, diğeri 60 yaşında! Anne kızdan kahreden haber

Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi