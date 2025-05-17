Hazine, 7 İlde 8 Taşınmazı Özelleştiriyor

Hazine, 7 İlde 8 Taşınmazı Özelleştiriyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 7 ildeki 8 taşınmazın satışını gerçekleştirecek. İhaleler, kapalı zarfla teklif alma ve pazarlık usulüyle yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ildeki 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki, Eskişehir'in Tepebaşı, Gaziantep'in Şahinbey, İzmir'in Bornova, Antalya'nın Manavgat, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve İstanbul'un Tuzla ilçelerinde birer taşınmazın satışı yapılacak.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 ile 50 bin lira, geçici teminat bedeli ise 2 milyon 500 bin lira ile 65 milyon lira arasında belirlendi.

Kırklareli ve Eskişehir illerindeki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 10 Haziran, Gaziantep, İzmir, Antalya ve Tekirdağ'dakiler için 11 Haziran ve İstanbul'daki taşınmaz için de 19 Haziran olarak belirlendi.

İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Sehernur Karsu - Ekonomi
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