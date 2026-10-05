Hazine 2 bin 315 kilogram altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine 2 bin 315 kilogram altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti. İhracın 7 Ekim 2026 valörlü, 4 Ekim 2028 itfalı olduğu; 2 bin 315 kilogram altın tahvili ile 17 bin 885 kilogram kira sertifikasına 6 ayda bir yüzde 0,45 ödeme yapılacağı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 7 Ekim 2026 valörlü, 4 Ekim 2028 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,45 kupon ödemeli 2 bin 315 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,45 kira ödemeli 17 bin 885 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA