Haberler

Hazine 2 bin 315 kilogram altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti. İhracın 7 Ekim 2026 valörlü, 4 Ekim 2028 itfalı olduğu; 2 bin 315 kilogram altın tahvili ile 17 bin 885 kilogram kira sertifikasına 6 ayda bir yüzde 0,45 ödeme yapılacağı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 7 Ekim 2026 valörlü, 4 Ekim 2028 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,45 kupon ödemeli 2 bin 315 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,45 kira ödemeli 17 bin 885 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Canlı yayında madara oldu

Romanya açıklarında ticari gemide yangın çıktı, 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Karadeniz'de ticari gemide yangın: 2 ölü, 11 yaralı
Trabzonspor'a Umut Nayir'den kötü haber

Trabzonspor'da beklenmeyen sakatlık
Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. kez ameliyat olmuştu! Şimdi tek bir dileği var
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı

Fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu