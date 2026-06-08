Hazine tahvil ihalesiyle 13,2 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 13 milyar 185,8 milyon lira borçlanma sağladı. İhalede TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesiyle 13 milyar 185,8 milyon lira borçlanmaya gitti.
İhalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
İhalede reel basit faiz yüzde 5,54, reel bileşik faiz yüzde 5,61 oldu.
Nominal teklifin 8 milyar 715 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 465 milyon lira, net satış 6 milyar 585,8 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan gelen 4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 328,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine, böylece ihalede 13 milyar 185,8 milyon lira borçlandı.