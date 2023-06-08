Hayvancılık yapmak zorlaşıyor: Kurban fiyatları vatandaşa pahalı geliyor

İzmir'in Bergama ilçesinde besicilik yapan Mustafa Kaya, "Artık hayvancılık yapmak zorlaştı. Seçimden önce yemin çuvalı 300-320 liraydı, şimdi ise 400-450 lira arasında. Bu sene kurbanlık fiyatları 8 bin 500-9 bin lira arasında geçiyor. Tabii ki bu, vatandaşa pahalı geliyor" dedi.

Bergama ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde besicilikle uğraşan Mustafa Kaya, "Asgari ücretli insanlar nasıl bir kurban alacak da kesecek? Bu asgari ücretle bu insanlar bu kurbanı nasıl keser? Sen bu maaşı kurbana bağladığında, bayramda çocuklarına ne alacaksın, evini nasıl geçindireceksin, elektriğini suyunu nasıl ödersin" diye konuştu.

"HAYVANCILIK YAPMAK ZORLAŞTI"

Mustafa Kaya, şunları söyledi:

"Hayvancılıkla uğraşıyoruz, küçükbaş hayvanlarımız var. Bunun dışında ekim-dikim yapıyoruz. Bunlar, hayvanların yemeleri için buğday, mısır. Son günlerdeki ekonomik kriz ülkemizde aldı başını gidiyor. Artık hayvancılık yapmak zorlaştı. Seçimden önce yemin çuvalı 300-320 liraydı, şimdi ise 400-450 lira arasında. Bu sene kurbanlık fiyatları 8 bin 500-9 bin lira arasında geçiyor. Tabii ki bu, vatandaşa pahalı geliyor. Fakat kasaptan şu anda et aldığın zaman 400 lira. Böyle olunca vatandaş almakta zorlanıyor. Vatandaş haklı ama bize de hak vermesi lazım. Bu hayvanı bu duruma meydana getirmek zor. Neden zor? Yemin pahalılığından. Vatandaş da haklı. Yemin çuvalı 400-450 lira. Bildiğimiz saman balyası 120 lira, 200 lira. Yonca olmuş 200 lira. Bu hayvanları nasıl bakacağız, nasıl büyüteceğiz, nasıl satacağız?

" ASGARİ ÜCRETLİ İNSANLAR NASIL BİR KURBAN ALACAK DA KESECEK"

Asgari ücretli insanlar nasıl bir kurban alacak da kesecek? Bu asgari ücretle bu insanlar bu kurbanı nasıl keser? Sen bu maaşı kurbana bağladığında, bayramda çocuklarına ne alacaksın, evini nasıl geçindireceksin, elektriğini suyunu nasıl ödersin?"