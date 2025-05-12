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Hayvan Nakilleri için Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Hayvan Nakilleri için Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvan nakilleri ve veteriner sağlık raporlarıyla ilgili yeni yönetmelik değişikliklerini açıkladı. Değişiklikle birlikte belgelerin geçerlilik süresi üç gün olarak belirlendi ve kontrol zorunluluğu getirildi.

"Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

6 Nisan 2025 tarihli ve 32882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, belgesiz ve kaçak hayvan hareketlerinin önlenmesi ve salgın hastalıkların yayılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Yapılan değişiklikle birlikte veteriner sağlık raporlarının (VSR) geçerlilik süresinin düzenlendiği tarihten itibaren üç gün olarak güncellendiğini belirten İbrahim Sağlam, raporu düzenlendiği halde sevki gerçekleşmeyen hayvanlar için üç gün içinde iptal işlemi yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağını vurguladı.

Ayrıca, kesimhaneye yapılan sevklerde hayvanlarla birlikte veteriner sağlık raporunun üç gün içerisinde kesimhaneye ulaştırılması ve TÜRKVET sistemine varış kaydının yapılması gerektiği belirtildi.

Yeni düzenlemeyle, hayvan nakil araçları ve sahipleri için veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarından (YKDİ) en az birine uğrayarak kontrol yaptırma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda Erzurum, Kayseri, Çankırı, Ankara ve Elazığ gibi illerde kontrol noktaları oluşturulmaya başlandı.

Kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulanacağını belirten Sağlam, "Yetiştiricilerimizin ve nakil vasıtası sahiplerinin gerekli kontrolleri yaptırmalarını, belge ve evraklarını eksiksiz tamamlamalarını önemle hatırlatıyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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