Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Ziyaretini Değerlendirdi

ÇOLAKOĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu, Amerika'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara yükseltme hedefinin çok değerli olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından TEB'in de katkılarıyla Rockefeller Center'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu'nun da yer aldığı organizasyon, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Prof.Dr. Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti 27. Dönem Başbakanı ve 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Türk Amerikan toplumuna her alanda destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmaya katkıda bulunan iş insanlarına teşekkür plaketlerini verdi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yemeği programına katılım gösterdik. Değerli Bakanlarımızla ve kıymetli iş insanlarıyla bir araya geldik. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızla böyle bir organizasyonda buluşmaktan, ülkemizi ve hemşerilerimizi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Çolakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları kapsamında gerçekleşen önemli toplantılardan biri olarak öne çıkan bu buluşmada Türk Amerikan toplumuna her alanda destek olmayı sürdüreceklerini, ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara yükseltme ve karşılıklı yatırımları artırma iradesinin baki olduğunu vurgulamasını çok değerli bulduklarını sözlerine ekledi.

TABA-AMCHAM VE TASC İŞ BİRLİĞİYLE İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

New York'ta Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) ve TASC iş birliğiyle düzenlenen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen Türk Amerikan İş Forumu toplantısında iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sunacak ortak hedeflerin, yatırım fırsatlarının ve ticaretin önündeki engellerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanları, üretim gücü, bölgesel stratejik rolü hakkında bilgi verildi. Haydar Çolakoğlu'nun da yer aldığı bu buluşmanın iki ülke iş dünyası arasında köprülerin daha da sağlamlaşması ve karşılıklı iş birliği imkanlarının artırılması bakımından son derece değerli görüldüğü ifade edildi.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ FIRSATLAR VE UZUN VADELİ İŞ BİRLİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Haydar Çolakoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilen ve Atlantik Konseyi iş birliğinde düzenlenen 17'nci Türkiye Yatırım Konferansı Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katıldı. Burada ABD'nin önde gelen enerji ve finans şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarını ve bu konudaki önceliklerini anlatarak ABD'li iş insanlarına yatırım çağrısında bulundu. ABD'nin önde gelen enerji ve finans şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelen katılımcılar, uluslararası yatırımcılarla enerji sektöründeki yeni fırsatların, uzun vadeli iş birliklerinin ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik adımları değerlendirdi.