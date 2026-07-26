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Hayata traktörüyle tutunan depremzede çiftçi, devlet desteğiyle üretime güç katıyor

Hayata traktörüyle tutunan depremzede çiftçi, devlet desteğiyle üretime güç katıyor
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- Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan depremzede Sinan Satmaz, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında aldığı destekle 50 dekarlık alanda soya fasulyesi yetiştirmeye başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerden traktörünün evinin tamamen çökmesini engellemesi sayesinde eşi ve 3 çocuğuyla kurtulan Sinan Satmaz, devlet desteğiyle üretime devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Sinan Satmaz ile eşi Nazlıcan (26), çocukları Seher (7), Ali Alparslan (5) ve Sera'nın (4) yaşadığı Üçgüllük Mahallesi'ndeki ev de etkilendi.

Şiddetli sarsıntıda kolonlarının büyük bölümü hasar gören ev, hemen yanında yer alan traktör sayesinde tamamen çökmedi.

Traktörün tuttuğu ağır hasarlı evden yara almadan kurtulan aile, bir süre yakınlarının yanında kaldı.

Sinan Satmaz, evinin tamamen yıkılmasını önleyen traktörünü ekiplerin de yardımıyla enkazdan kurtarıp tamirini yaptırdı.

Hayata tutunmalarını sağlayan traktörüyle çiftçilik faaliyetlerine devam eden Satmaz, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında yüzde 75 hibeyle soya fasulyesi tohumu desteği aldı.

Satmaz, destek sayesinde mısır, buğday ve maydanoza ek olarak 50 dekar alanda soya fasulyesi de yetiştirmeye başladı.

Arazisinde damlama sistemi kullanan ve dronla ilaçlama yapan Satmaz, devlet desteğiyle üretimine güç kattığı soya fasulyesini ekim ayında hasat etmeyi planlıyor.

"Devletimizin verdiği desteklerle üretimimize devam etmeye çalışıyoruz"

Sinan Satmaz, AA muhabirine, afetin hayatlarını altüst ettiğini anlattı.

Depremin ardından devlet desteğiyle üretime devam edebildiklerini belirten Satmaz, "O gece felaketi yaşadığımızda bizim hayatımızı kurtaran traktör ve römork oldu. O olmasaydı belki şu an biz burada da olmayabilirdik. Devletimizin bize verdiği desteklerle üretimimize devam etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Soya, toprağımıza çok uyumlu, masrafı daha az"

Satmaz, aldığı soya tohumu desteği sayesinde ürün desenini çeşitlendirdiğini, üretimine güç kattığını ifade etti.

Soya yetiştiriciliğinin, bölgede yoğun olarak üretimi yapılan mısıra göre daha kolay olduğunu vurgulayan Satmaz, şöyle konuştu:

"Mısıra nazaran masrafı yarı yarıya düştü. Bizim hedefimiz de bölgeye bunu tanıtıp diğer çiftçilere de örnek olup bu üretimi daha çok artırmak. Buradaki çiftçilerimiz bu konuya biraz yabancı, ilk defa bölgemizde ekiliyor. Soya, toprağımıza çok uyumlu, masrafı daha az."

Satmaz, bu yıl ilk kez yetiştiriciliğini yaptığı soyanın sapı, kabuğu ve yağıyla değerli bir ürün olduğunu ve bunun ekimini daha da yaygınlaştırmayı planladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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