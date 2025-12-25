Deniz ve iç sulardan bu yıl 360 bin metrekare hayalet ağ temizlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda bu yıl denizler ve iç sulardan 360 bin metrekare hayalet ağ ve 31 bin av aracını çıkardığını açıkladı. Bu çalışmalar sayesinde yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından, hayalet ağlarla mücadeleye ilişkin paylaşım yapıldı.
Denizler ve iç sularda hayalet ağlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"2025 yılında 420 milyon metrekare alan tarandı, 360 bin metrekare hayalet ağ ve 31 bin av aracı sudan çıkarıldı. Bu çalışmalarla yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu."
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi