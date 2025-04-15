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Havza OSB'de Yeni İstihdam Hedefi: 1.345 Kişi

Havza OSB'de Yeni İstihdam Hedefi: 1.345 Kişi
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Samsun Valiliği, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan yatırımlar ile 2025 yılı öncesinde 1.345 kişilik yeni istihdam hedefliyor. Bölge, Karadeniz'in en büyük OSB'si olma özelliği taşıyor.

Samsun Valiliği, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) yapılan yatırımlarla bölgenin üretim ve istihdam kapasitesinin her geçen gün arttığını duyurdu. 2025 yılının ilk 3 ayında yapılan ön tahsislerle birlikte bin 345 kişilik yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'alan olarak Karadeniz Bölgesi'nin en büyük organize sanayi bölgesi' olma niteliğini taşıyan Havza OSB'de, halihazırda faaliyet gösteren 17 firmanın toplam 214 bin metrekareden fazla alanda bin 80 kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

2025 yılının ilk üç ayında Havza OSB'de toplam 830 bin 300 metrekarelik alan için 15 firmaya ön tahsis yapıldı. Bu firmaların hayata geçireceği yatırımlarla birlikte bölgeye bin 345 kişilik yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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