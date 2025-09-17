Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde Yeni Yatırımlar İle Büyüme Sürecek

Samsun'un Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeni yatırımlarla büyümeyi sürdürüyor.

İlçe protokolü ve firma temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda hem mevcut yatırımların seyri hem de planlanan projelerin sağlayacağı katkılar ele alındı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat yaptığı açıklamada, "Havza Organize Sanayi Bölgesi, ilçemizin kalkınması için stratejik bir merkezdir. Burada yapılacak her yatırım, sadece ekonomimize değil, aynı zamanda sosyal hayatımıza da katkı sunacaktır. OSB'de hayata geçirilen projelerle Havza'nın bölgesel ölçekte cazibe merkezi haline gelmesini bekliyoruz" dedi.

Toplantı sonrası heyet, yatırım yapılacak alanlarda saha incelemesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bir süt ürünleri firmasının 90 dönümlük alanda tesis kuracağı, bir çay firmasının ise 70 bin metrekarelik parsel için ön tahsis aldığı öğrenildi. - SAMSUN