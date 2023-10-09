Havza Belediyesi ve Havza Yirmibeş Mayıs A.Ş.'de işçilere yüzde 23 zam yapıldı

Samsun Havza Belediyesi'nde kadrolu işçiler ile Havza Yirmibeş Mayıs A.Ş.'de 696 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretlerine yüzde 23 zam yapıldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 'İşçilerimizi ekonomik olarak rahat ettirecek olan protokollerimizi imzaladık' dedi.

Samsun Havza Belediyesi'nde kadrolu işçiler ile Havza Yirmibeş Mayıs A.Ş.'de 696 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretlerine yüzde 23 zam yapıldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İşçilerimizi ekonomik olarak rahat ettirecek olan protokollerimizi imzaladık" dedi.

Havza Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası bir süredir devam eden ve kadrolu işçileri ile Havza Yirmibeş Mayıs A.Ş.'de 696 sayılı KHK kapsamında istidam edilen işçileri kapsayan ücretlerinde iyileştirilme yapılmasını kapsayan iki ayrı ek protokollerin görüşme süreci Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile sendikanın Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun tarafından karşılıklı olarak atılan imzalar ile sona erdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirterek, "İşçilerimizi ekonomik olarak rahat ettirecek olan protokollerimizi imzaladık. İşçi kardeşlerimiz yaz, kış, gece, gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyorum, Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı ile aramızda çalışanlarımızın haklarını korumak adına imzalarını attığımız ek protokol belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

İmza töreninde Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Boyracı, Havza Yirmibeş Mayıs A.Ş. Müdürü Hüdai Baltacı, Havza Belediyesi Mali İşler Müdürü Sündüz Ünal, Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi Mücahit Dağdelen ve sendika temsilcileri hazır bulundu. - SAMSUN