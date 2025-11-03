Haberler

Haver Farma, CPHI 2025 Frankfurt'ta Global İlaç Sektöründeki Varlığını Güçlendirdi

Haver Farma, CPHI 2025 Frankfurt'ta Global İlaç Sektöründeki Varlığını Güçlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin köklü ilaç şirketi Haver Farma, CPHI 2025 Frankfurt etkinliğine katılarak 108 yıllık deneyimini ve inovasyon odaklı çözümlerini global sektör paydaşları ile paylaştı.

TÜRKİYE'de ilaç sektörünün köklü kuruluşlarından Haver Farma, dünya ilaç endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan CPHI 2025 Frankfurt'a katıldığını duyurdu. 28 Ekim'de başlayan etkinlikte şirket, 108 yıllık deneyimi, Ar-Ge odaklı vizyonunu ve yenilikçi ürün portföyünü global sektör paydaşlarıyla paylaştığını bildirdi.

Dünyanın dört bir yanından ilaç üreticilerini, tedarikçileri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren CPHI Frankfurt 2025, ilaç endüstrisinde yeniliklerin, iş birliklerinin ve yeni fırsatların doğduğu en önemli uluslararası platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Frankfurt'ta düzenlenen bu etkinlik, sektörün geleceğini şekillendiren fikirlerin ve teknolojilerin bir buluşma noktası.

Haver Farma da ilaç ve gıda takviyeleri üretimi, pazarlama ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren global partnerlerle iş birliklerini geliştirerek, yeni teknolojileri tanıma fırsatı bulduğunu ve inovasyon odaklı çözümlerini uluslararası arenada paylaştığını ifade etti. Bu doğrultuda şirket, Türkiye'nin ilaç sektöründeki öncü rolünü uluslararası ölçekte daha da güçlendirmeyi sürdürmeye devam ettiğini aktardı.

Şirketten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Haver Farma, CPHI Frankfurt 2025'te ilaç sektöründeki küresel trendleri yakından takip ederek global pazardaki konumunu daha da güçlendirdi. Etkinlik süresince, uluslararası iş birlikleri, yeni ticari ortaklık fırsatları ve inovatif ürün tanıtımları ile sürdürülebilir büyüme hedefini destekledi. Bu yılki fuarda Haver Farma, Ar-Ge, Ruhsat, İhracat, Satın Alma ve Medikal birimleriyle birlikte tüm ekibiyle yer alarak global arenadaki varlığını güçlü biçimde sergiledi. Bu önemli katılım, Haver Farma'nın kaliteye, inovasyona ve insan sağlığına verdiği önemi global ölçekte vurgulaması açısından büyük değer taşıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.