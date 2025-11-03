Haver Farma, CPHI 2025 Frankfurt'ta Global İlaç Sektöründeki Varlığını Güçlendirdi

TÜRKİYE'de ilaç sektörünün köklü kuruluşlarından Haver Farma, dünya ilaç endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan CPHI 2025 Frankfurt'a katıldığını duyurdu. 28 Ekim'de başlayan etkinlikte şirket, 108 yıllık deneyimi, Ar-Ge odaklı vizyonunu ve yenilikçi ürün portföyünü global sektör paydaşlarıyla paylaştığını bildirdi.

Dünyanın dört bir yanından ilaç üreticilerini, tedarikçileri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren CPHI Frankfurt 2025, ilaç endüstrisinde yeniliklerin, iş birliklerinin ve yeni fırsatların doğduğu en önemli uluslararası platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Frankfurt'ta düzenlenen bu etkinlik, sektörün geleceğini şekillendiren fikirlerin ve teknolojilerin bir buluşma noktası.

Haver Farma da ilaç ve gıda takviyeleri üretimi, pazarlama ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren global partnerlerle iş birliklerini geliştirerek, yeni teknolojileri tanıma fırsatı bulduğunu ve inovasyon odaklı çözümlerini uluslararası arenada paylaştığını ifade etti. Bu doğrultuda şirket, Türkiye'nin ilaç sektöründeki öncü rolünü uluslararası ölçekte daha da güçlendirmeyi sürdürmeye devam ettiğini aktardı.

Şirketten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Haver Farma, CPHI Frankfurt 2025'te ilaç sektöründeki küresel trendleri yakından takip ederek global pazardaki konumunu daha da güçlendirdi. Etkinlik süresince, uluslararası iş birlikleri, yeni ticari ortaklık fırsatları ve inovatif ürün tanıtımları ile sürdürülebilir büyüme hedefini destekledi. Bu yılki fuarda Haver Farma, Ar-Ge, Ruhsat, İhracat, Satın Alma ve Medikal birimleriyle birlikte tüm ekibiyle yer alarak global arenadaki varlığını güçlü biçimde sergiledi. Bu önemli katılım, Haver Farma'nın kaliteye, inovasyona ve insan sağlığına verdiği önemi global ölçekte vurgulaması açısından büyük değer taşıyor."