HAVELSAN ve Kader Fabrikası'ndan İnsansız Kara Aracı Üretimi İçin Ortaklık

HAVELSAN'dan Mısır'da Stratejik adım: Kader Fabrikası ile İnsansız Kara Aracı üretimi için iş birliği anlaşması imzalandı

ANKARA - HAVELSAN; Türk savunma sanayiinin küresel ölçekteki etkinliğini artırma doğrultusunda iş birliğine imza atarak Mısır'da Arap Sanayileşme Örgütü'ne bağlı faaliyet gösteren Kader İleri Sanayi Fabrikası ile insansız kara araçlarının ortak üretimini kapsayan anlaşma imzaladı.

HAVELSAN, Mısır'da Arap Sanayileşme Örgütü'ne bağlı faaliyet gösteren Kader İleri Sanayi Fabrikası ile insansız kara araçlarının ortak üretimini kapsayan anlaşma imzaladı. İş birliği çerçevesinde insansız kara aracı sistemlerinin üretimi, Türk mühendisliğinin ürünü olan teknolojilerimizin lisanslama ve teknik destek süreciyle birlikte Mısır'da, Kader tesislerinde gerçekleştirilecek.

Anlaşma, Kader İleri Sanayi Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Tümgeneral Dr. Amr Abdel Aziz ile HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in katılımıyla imzalandı.

HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki yetkinliği

HAVELSAN, otonom sistemler alanında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle, insansız kara araçlarında yapay zeka destekli karar alma sistemleri, gerçek zamanlı veri işleme, sürü zekası, görev yönetim sistemleri ve gelişmiş sensör entegrasyonları gibi birçok alanda uluslararası rekabet gücüne sahip. Bu yetkinlikler; keşif, gözetleme, destek, güvenlik ve sınır hattı görevleri gibi çok çeşitli senaryolarda görev yapabilecek sistemlerin temelini oluşturuyor.

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu iş birliği, yalnızca bir teknoloji transferi değil, aynı zamanda bilgi birikimi ve stratejik vizyon paylaşımıdır. Yüksek teknolojiye sahip insansız kara araçlarımızı birlikte üretecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, her iki ülkenin savunma sanayii yetkinliklerini ileriye taşıyacak bir adım olacaktır."

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ise "Kader Fabrikası, teknolojik kapasitesi ve kalite anlayışıyla Mısır'da örnek bir üretim üssü konumunda. Bu iş birliğinin HAVELSAN ile Kader arasında uzun soluklu bir stratejik ortaklığın ilk adımı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.