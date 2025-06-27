Havalimanının Adı Tartışmaları: ÇTB Başkanından Çarşamba Vurgusu

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, bazı sivil toplum kuruluşlarının "Samsun-Çarşamba Havalimanı" yerine yalnızca "Samsun Havalimanı" ifadesini kullanmasını eleştirerek, "Havalimanımızın ismini gölgelendirmeye yönelik her türlü ifadeyi kınıyorum" dedi.

"Tarihsel ve coğrafi gerçeklikler görmezden gelinmemeli"

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (SAMSİAD) havalimanı açıklamasında "Çarşamba" adının geçmemesini eleştiren Başkan Yılmaz, "Havalimanı Çarşamba topraklarında yer almakta ve bu coğrafi gerçeklik değiştirilmek istenmemelidir. Ayrıca bu projenin hayata geçirilmesinde merhum Samsun Milletvekili Eczacı Cemal Alişan'ın büyük emeği vardır. Bu katkının unutulmasına da gönlümüz razı değildir" diye konuştu.

"Çarşamba'yı yok saymak, Samsun'a da haksızlıktır"

Kazım Yılmaz, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Çarşamba, Samsun'a tarihsel ve ekonomik anlamda değer katan bir ilçedir. Uluslararası nitelikteki havalimanımız, yalnızca Samsun'un değil tüm Doğu Karadeniz'in dış dünyaya açılan kapısıdır. Bu önemli altyapı yatırımının Çarşamba sınırları içerisinde yapılmış olması, ilçemizin stratejik değerini de ortaya koymaktadır. Havalimanının adını eksiltmek, bu katkıyı yok saymak olur."

Yılmaz, tüm paydaşlara isim konusundaki hassasiyeti gözetme çağrısında bulundu. - SAMSUN