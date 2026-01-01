Haberler

Bakan Uraloğlu, yılbaşında Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde yürütülen çalışmaları inceledi Açıklaması

Bakan Uraloğlu, yılbaşında Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde yürütülen çalışmaları inceledi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Aralık itibarıyla hava trafiğinde iç ve transit uçuşların geçen yıla göre yüzde 8 artışla 1 milyon 801 bin 804'e ulaştığını açıkladı. Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin çalışmaları ve gelecekteki projeler hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Aralık itibarıyla hava trafiğinde iç ve transitlerin geçen yıla göre yüzde 8 artışla 1 milyon 801 bin 804'e ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında uçuş gerçekleştiren pilot ve yolculara hitap eden Uraloğlu, yeni yıllarını kutlayarak emniyetli uçuşlar diledi.

Burada konuşan Uraloğlu, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde hava trafiğini yönettiğini belirterek, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkati çekti ve 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye gidilebileceğini söyledi.

Uraloğlu, geçen yıl toplamda 519 bin 832 transit trafik gerçekleştiğini, bu yıl 30 Aralık itibarıyla yüzde 11'lik artışla bu sayının 577 bin 763 olduğunu belirterek, "Toplama baktığımızda 2024 yılında iç ve transitler dahil olmak üzere 1 milyon 672 bin 586 olan trafik yine 30 Aralık itibarıyla 1 milyon 801 bin 804'e ulaşarak yaklaşık yüzde 8'lik artış gerçekleşmiştir. Günlük sayıların da 1900'lere çıktığını söylemek isterim." dedi.

"Hizmet birimi sayısı olarak Avrupa'da lideriz"

Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin 40 saha kontrol sektörü ve 3 yaklaşma pozisyonuyla 4 farklı sektör grubunu barındıran modern bir merkez olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Eurocontrol verilerine baktığımızda hizmet birimi sayısı olarak Avrupa'da lider bir merkeziz. Bu yıl üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık. 31 Ağustos'ta 1906 transit uçuş ve 16 Ağustos'ta da 6 bin 349 toplam trafikle tüm zamanların en yükseğine imza atmış olduk. Yaklaşık her 13 saniyede bir uçak trafiğini yönetiyoruz."

Uraloğlu, mevsim şartlarına göre havalimanlarında her türlü bakımın yapıldığını belirterek, özellikle kış aylarında yolların yanı sıra havalimanlarında da yoğun şekilde karla mücadele verildiğini kaydetti.

Havalimanlarında ihtiyaçların dönem şartlarına göre değiştiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları dile getirdi:

"Esenboğa Havalimanı'mızda iki pist var, üçüncü pistimizi açıyoruz. Hem kapasite artırıyoruz hem de mevcut iki pistin bakıma alınması gerektiğinde hava trafiği aksamasın, iki pist her halükarda açık olmaya devam etsin düşüncesiyle üçüncü pistimizi yaptık. Yine bütün pistleri daha rahat görebilen ikinci kulemizi yaptık ve giriş kapımızı yeniledik. Ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete almış olacağız."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı

Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı

Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?