Hatay Lezzet Günleri İstanbul Havalimanı'nda Başladı

Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 'Tadında Anadolu Hatay Lezzet Günleri' etkinliği, yöresel lezzetlerin yolculara ikram edilmesiyle başladı. Etkinlik, deprem bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmayı amaçlıyor.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Tadında Anadolu Hatay Lezzet Günleri" etkinliğinde hazırlanan yöresel lezzetler yolculara ikram edildi.

TAV Havalimanlarının yiyecek-içecek iştiraki BTA şirketince Dış Hatlar Terminali Giden Yolcu Salonu'nda etkinliğin açılışı yapıldı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, burada yaptığı konuşmada, devletin deprem bölgesinde yıkılan binaları imar ettiğini söyledi.

Haktankaçmaz, "Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Bu tür etkinlikler bölge ekonomisinin yeniden kalkınmasına da hizmet ediyor." dedi.

Vali Haktankaçmaz, "Devletimiz deprem bölgesinde yıkılan binaları yeniden imar ediyor. Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Bu tür etkinlikler bölge ekonomisinin yeniden kalkınmasına da hizmet ediyor." dedi.

"Hatay'ın geleneksel tarifleri Tadında Anadolu mutfağında hayat buldu"

BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül ise Hatay'ın gastronomisine destek olarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Bülbül, bu yıl ülkenin kadim şehirlerinden Hatay'a hem tanıtım hem de dayanışma yoluyla katkıda bulunmak istediklerini ifade ederek, "6 Şubat depremlerinde iki işletmesi birden yıkılan değerli Metin Tansal'ın danışmanlığında hazırlanan menülerimizle Hatay'ın geleneksel tarifleri Tadında Anadolu mutfağında hayat buldu. Depremden etkilenen üreticilerimizi, kadın kooperatiflerini ve Hatay'ın kültürel mirasını destekleyerek, medeniyetler sofrasını yaşatmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki etkinlik 23 Kasım'da sona erecek.

Etkinliğin, 24-30 Kasım'da İzmir Adnan Menderes İç Hatlar Terminali ile 1-7 Aralık'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda iç hatlarda bulunan BTA şubelerinde de devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi


