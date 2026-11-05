Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay İl Tarım Müdürü Türkmen zeytinyağı fabrikasında hijyen standartlarını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İl Tarım Müdürü Türkmen zeytinyağı fabrikasında hijyen standartlarını inceledi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, zeytin hasadı ve üretim sezonunda kentteki zeytinyağı fabrikasını ziyaret edip üretim süreçlerini inceledi. Türkmen, hijyen standartları, kalite ve markalaşma konularında değerlendirme yaparak üreticilere bereketli sezon diledi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, zeytin hasadı ve üretim sezonu kapsamında kentte faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi.

Üretim tesisinde yetkililerden bilgi alan Türkmen, zeytinin işlenme ve sıkım aşamalarını yerinde gördü. Ziyarette fabrikada uygulanan hijyen standartları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede zeytinyağı kalitesinin korunması, markalaşma süreçleri ve zeytinyağı üretiminin bölge tarımına sağladığı katma değer ele alındı.

Türkmen, zeytin üreticilerine ve işletmecilere bereketli bir hasat ve üretim sezonu temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
İzmir'de 'Son Durak' filmi gibi olay! Arkasındaki yolcunun öldüğü kazadan kurtulan genç, 5 ay sonra aynı şekilde öldü

Arkasındaki yolcu ölmüştü! 5 ay sonra o da aynı şekilde can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanağın ardından dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi

Bir şehrimizde daha sağanak kabusu! Sel suları araçları sürükledi!

Yetişkin filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Tinto Brass hayatını kaybetti

Yetişkin filmlerinin ünlü yönetmeni hayatını kaybetti
Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor

Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor
Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü
Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var

Ne harika bir adamsın Greenwood! Messi'den bu yana bir ilk
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama

Tarihi zafer sonrası söyledikleri taraftarları üzdü
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin