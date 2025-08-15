Hatay'da Türkiye ile Suriye Arasında Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Toplantısı

Güncelleme:
Hatay Valisi Mustafa Masatlı liderliğinde, Suriye'nin Türkiye'ye yakın kentlerinin ticaret ve sanayi odası başkanlarıyla yapılan toplantıda, iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Suriye'de Baas rejiminin son bulmasıyla birlikte Türkiye'yle olan ilişkiler geliştirilmeye devam ediyor. Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay, Suriye ile olan ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Suriye ile olan ticaretin gelişmesi amacıyla Hatay Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında; Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile Halep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saıd Chekh, İdlip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mohammed Albadawı, Lazkiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Anas Joud, Hama Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Enes Kassumoğlu, Halep Sanayi Odası Başkanı Imad Taha ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyetin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Hatay ve Suriye arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni işbirliği fırsatları ele alınıp değerlendirildi.

Toplantıda, iki ülke şehirleri arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesi, karşılıklı olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi ve bu doğrultuda özel sektörün küresel rekabette daha etkin rol almasının önemi vurgulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
