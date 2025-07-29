Hatay'da Mısır Hasadı Başladı

Hatay'da Mısır Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'daki Amik Ovası'nda mısır hasadı yapıldı. Çiftçiler, biçerdöverle ürünlerini toplayarak depolara taşıdı. İlk alım, Özova Tarım tarafından yapıldı. Kuraklık nedeniyle hasadın bir ay erken başladığı belirtildi.

Hatay'daki Amik Ovası'nda yetiştirilen mısırda yılın ilk hasadı yapıldı.

Amik Ovası'nda mart ayında ekilen mısırların yeterli olgunluğa erişmesinin ardından çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

Reyhanlı ilçesinde sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, biçerdöverlerle ürünlerini topladı.

Ürünler, kamyon ve kamyonetlerle kentin farklı noktalarındaki depolara taşındı.

Hatay'da faaliyet gösteren Özova Tarım da yılın ilk mısır alımını, Kırıkhan ilçesinde hasada başlayan çiftçi Naim Hatdur'dan yaptı.

"İklim şartları bizi sarstı"

Antakya Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nesim Koç, AA muhabirine, Amik Ovası'nın mısır hasadıyla hareketlendiğini söyledi.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Koç, "Hasadın çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Koç, sezonun kurak geçmesi nedeniyle hasadın yaklaşık 1 ay erken başladığını belirtti.

Çiftçi Mustafa Güçlü de 280 dönüm tarlasına mısır ektiğini, dönüm başına yaklaşık 700 kilogram rekolte beklediğini anlattı.

Kuraklıktan olumsuz etkilendiklerini söyleyen Güçlü, "Hasat hayırlı olsun. Çiftçilere bol bereketli mahsul diliyorum." ifadesini kullandı.

Özova Tarım Genel Müdürü Mustafa Yavuzel de ilk mahsul alımını heyecan ve gururla yaptıklarını, ürün kalitesinin iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Ekonomi
Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! İşte yeni zam teklifi
DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi

DEM Parti itiraz etti, MHP çözüm komisyonunun ismini değiştirdi
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor

"Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyorlar"
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor

Uçak havalandı! Real Madrid'in yıldızı Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.