Hatay'da Mısır Hasadı Başladı

Hatay'daki Amik Ovası'nda yetiştirilen mısırda yılın ilk hasadı yapıldı.

Amik Ovası'nda mart ayında ekilen mısırların yeterli olgunluğa erişmesinin ardından çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

Reyhanlı ilçesinde sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, biçerdöverlerle ürünlerini topladı.

Ürünler, kamyon ve kamyonetlerle kentin farklı noktalarındaki depolara taşındı.

Hatay'da faaliyet gösteren Özova Tarım da yılın ilk mısır alımını, Kırıkhan ilçesinde hasada başlayan çiftçi Naim Hatdur'dan yaptı.

"İklim şartları bizi sarstı"

Antakya Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nesim Koç, AA muhabirine, Amik Ovası'nın mısır hasadıyla hareketlendiğini söyledi.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Koç, "Hasadın çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Koç, sezonun kurak geçmesi nedeniyle hasadın yaklaşık 1 ay erken başladığını belirtti.

Çiftçi Mustafa Güçlü de 280 dönüm tarlasına mısır ektiğini, dönüm başına yaklaşık 700 kilogram rekolte beklediğini anlattı.

Kuraklıktan olumsuz etkilendiklerini söyleyen Güçlü, "Hasat hayırlı olsun. Çiftçilere bol bereketli mahsul diliyorum." ifadesini kullandı.

Özova Tarım Genel Müdürü Mustafa Yavuzel de ilk mahsul alımını heyecan ve gururla yaptıklarını, ürün kalitesinin iyi olduğunu kaydetti.