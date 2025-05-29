Hatay'da Depremzedelerle Birlikte Kurbanlık Fiyatları Artıyor

Hatay'da Depremzedelerle Birlikte Kurbanlık Fiyatları Artıyor
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Depremzede vatandaşların memleketlerine dönüşü kurbanlık satışlarına olan talebi artırdı. Küçükbaş kurban fiyatları 12 bin TL ile 28 bin TL arasında değişirken, kilogram fiyatları da 300 TL ile 320 TL arasında belirlendi.

Depremzede vatandaşların memleketlerine dönüşü kurbanlıklara olan rağbeti arttırdı

Küçükbaşta kurbanlık fiyatları 12 bin TL ile 28 bin TL arasında değişiyor

HATAY - Hatay'da geçtiğimiz yıllara göre kurbanlıklara rağbet bu yıl daha fazla olurken küçükbaş kurban fiyatları 12 bin TL ile 28 bin TL arasında değişiyor.

Asrın felaketinde yıkıma uğrayan Hatay'da depremden sonra 3. kez Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla kentte artan nüfus kurbanlıklara olan rağbeti de arttırdı. Küçükbaş kurbanlığın kilogram fiyatı 300 TL ile 320 TL arasında buluyor. Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan depremzede üretici Yakup Yılmaz, kurbanlık küçükbaş hayvanları için müşterilerini bekliyor. Çiftliğinde 250 kurbanlık küçükbaş hayvanı bulunan Yılmaz, küçükbaş kurban fiyatlarının 12 bin TL ile 28 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

"Bu kurban bayramında 12 bin TL ila 28 bin TL'ye kadar kurbanlıklar var"

Küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatının 300 TL ila 320 TL arasında olduğunu ifade eden üretici Yakup Yılmaz, "Ben 20 yıldan beri hayvancılık yapıyorum. Tarım ilçe kooperatifinin açıkladığı canlı kurbanlık fiyatı, 300 TL ila 320 TL arasında. Hayvancılık yapan toplumunda mallarını satıp tüketebilmesi için herkes kendi pazarını kuruyor ama çok yüksek paraya satıp vatandaşı mağdur etmemeliler. Herkesi memnun bırakıp ticaretlerini güzel yapmak daha iyi olur. Hatay'da hem koyun hem dana tutuluyor. Hayvanlarda erkek toklu koyunda dana da aynı paraya satılıyor. Bu bayramda 12 bin TL ila 28 bin TL'ye kadar kurbanlıklar var. Bu kurban bayramı için 250 koyunum var. Allah nasip ederse hepsini satacağıma inanıyorum. Kurban satışlarına dün başladım ve şimdiye kadar 20 kurbanlık sattım. Kurbanlık satışları geçen yıla göre bu yıl daha çok iyi gidiyor. Çünkü deprem bölgesi olan kentimize vatandaşlar gelmeye başladı. Bu yüzden kesim sayısı daha çok olur. Üreticilerimiz vatandaşlarımıza karşı kör, topal ve boynuzu kırılmış koyun satmamaları gerekiyor. Üretici ve besiciler dolaylı yollardan bozuk hayvanını kurban diyerek vatandaşlara satmasınlar. Bence vatandaşın kurbanının başına gelsin, bir kahvesini içerek hem koyununu görsün hem de işaretleyerek belli etsin. Bayram günü de kesim yerine gelerek kurbanının başında olsun " ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Ekonomi
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